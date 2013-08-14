Фото: пресс-служба ДАИ Фото: пресс-служба ДАИ В офисе ГАИ на западе Украины установили специальный стеклянный стенд, на который транслируется изображение женщины, сообщает «Комсомольская правда в Украине». Устройство срабатывает при приближении посетителей. Запускается аудио- и видеозапись, женщина сообщает справочную информацию, которая содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. «В Госавтоинспекцию автолюбители частенько идут за консультацией. Теперь им не надо простаивать в очередях, — отмечает инспектор по связям с общественностью Мирослава Белдан. — Как раз эта новинка объясняет, какие документы необходимо иметь при обмене водительского удостоверения, при получении его впервые, при проведении регистрации, перерегистрации и снятии с учета транспортных средств». Начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы Роман Фенко, в свою очередь, отметил, что устройство может быть использовано, в частности, для консультирования водителей об изменениях в законодательстве. Устройство установлено в Ивано-Франковском отделении регистрационно-экзаменационной работы ГАИ. По информации «Комментариев», это первый подобный опыт правоохранительных органов на Украине. Прототипом виртуальной женщины, как рассказали в ГАИ, была реальная украинка. Ее имя не разглашается. Источник: lenta.ru