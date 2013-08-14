Северная Корея обзавелась армией хакеров и троллей
Фото: Ed Jones / AFP Власти КНДР создали группировку из двухсот агентов, которые публикуют на южнокорейских сайтах комментарии, направленные против политики Сеула. Еще три тысячи специалистов Пхеньян мобилизовал для ведения «кибервойны» против Южной Кореи. Об этом, как сообщает южнокорейская газета «Чосон ильбо», заявил частный исследовательский Институт полицейской стратегии в Южной Корее. Исследователи установили, что «тролли» КНДР занимаются пропагандой, используя для маскировки личные данные, которые были похищены у пользователей из Южной Кореи. Между тем три тысячи «кибербойцов» используют хакерские методы, чтобы помешать попыткам Сеула блокировать доступ к дружественным Пхеньяну сайтам и, напротив, обеспечить им посещаемость. Как установили исследователи, северокорейцы используют примерно 140 сайтов, серверы которых базируются в девятнадцати странах. Известно, что за 2011 год северокорейские агенты разместили в сети более 27 тысяч материалов пропаганды, направленной против Республики Корея, а в 2012 году — более 41 тысячи. Подрывную деятельность агентов КНДР в интернете координируют, по данным Института политической стратегии, два ведомства — пропагандистский Отдел единого фронта и Разведывательное управление Генштаба. Сообщается, что в общей сложности в кибернетическом и пропагандистком противостоянии с Южной Кореей участвуют примерно тридцать тысяч северокорейцев, причем ежегодно подготовку для этой деятельности проходят триста человек. Информация о сетевом противостоянии между Северной и Южной Кореями ранее публиковалась неоднократно. Так, например, в апреле 2013 года Сеул обвинил КНДР в хакерской атаке, которой в марте подверглись южнокорейские банки и телеканалы. Между тем Пхеньян в марте обвинял в кибератаках на северокорейские ресурсы союзника Южной Кореи — США. Источник: lenta.ru