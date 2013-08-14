Футболист клуба "Актобе" Эмиль КЕНЖИСАРИВ был избит в Алматы, в состоянии комы он был доставлен в одну из больниц города. КЕНЖИСАРИЕВ получил несколько ударов в височную область головы. По словам пресс-атташе ФК «Актобе» Марата ДЖУМАБАЕВА, других подробностей он не знает. - Мы, как и все, ждем вестей из Алматы, - сказал ДЖУМАБАЕВ. 8 августа футболист сыграл в матче с исландским "Брейдабликом". По данным интернет-изданий, рядом с Эмилем КЕНЖИСАРИЕВЫМ сейчас находится его дядя.