10 фото с сайта ru.apa.az Нурсултан Назарбаев выступил посредником в восстановлении отношений между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Aysor.am со ссылкой на газету «Азадлыг». «Точно известно, что посредником в восстановлении отношений между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Именно при посредничестве Назарбаева Баку взял на себя обязательства перед Кремлем, после чего визит Путина в Баку стал реальностью», - пишет газета «Азадлыг». Эксперты отмечают, что присоединение Азербайджана к ТС и ЕС имеет для России важное значение. «Путин ставит этот вопрос конкретно: или Азербайджан присоединяется к этим структурам, или Кремль пересмотрит отношения с Баку. Во время визита в Баку Владимир Путин постарается решить этот вопрос обстоятельно. Что касается позиции Баку, маневры властей Азербайджана ограничены. Отношения властей с Западом не внушают оптимизма. А ухудшение отношений с Россией может создать серьезные проблемы для Баку. Невыполнение условий России, бесспорно, столкнет Баку с Кремлем лицом к лицу. Власти Азербайджана оказались в безвыходном положении», - говорится в статье. Источник: today.kz