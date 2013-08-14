В прошедшую субботу уральцы смогли продегустировать новую продукцию ТОО «Кублей». Хитом сезона стала линия готовых обедов.

Бешбармак из банки, лагман, макароны и картофель с мясом и многое другое смогли попробовать в эту субботу посетители ТД «Орал». В фойе торгового дома прошла акция по ознакомлению горожан с продуктами местных производителей.

- Сегодня у нас много новинок,– рассказывает главный технолог ТОО «Кублей» Гульжазира КЕНЖЕГАЛИЕВА. – Хитом продаж сейчас является линия готовых обедов, которая разработана специально для тех женщин, которые не успевают готовить дома. Очень удобны такие обеды и вдали от дома. Сейчас мы представляем пять новых видов продукции. Это картошка с мясом в томатном соусе и без него, лагман, бешбармак, куриные крылышки в белом соусе и паштет из тунца. Особенным спросом на сегодняшний день пользуется паштетная линия.

Возле накрытых столов этого предприятия было не протолкнуться от посетителей. Все хотели попробовать ароматные крылышки с белом соусе, а также попробовать новый паштет из тунца.

- Я частенько прибегаю к готовым обедам, – делится впечатлениями горожанка Алиса КАРЕВА. – Это очень удобно: открыл банку и разогрел. А сегодня первый раз попробовала паштет из тунца. Очень нежный.

Ассортимент местного производителя насчитывает более ста наименований. Помимо тушенки и паштетов сегодня на прилавках магазинов можно купить мясо по-казахски, плов, шужук, казы и другие блюда.

На предприятии заявили, что продукция пользуется хорошим спросом не только в Казахстане, но и в странах ближнего зарубежья.