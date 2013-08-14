фото с сайта newsru.com фото с сайта newsru.com В Казахстане указом президента РК Нурсултана Назарбаева утверждены правила организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, сообщает официальная пресса. Указ вводится в действие после первого официального опубликования. Источник: today.kz