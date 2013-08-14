Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz С 1 по 30 сентября в республике вновь пройдет акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент YK-news.kz. Жители Усть-Каменогорска также могут стать участниками этой акции. Всю необходимую информацию можно получить в УВД города по адресу ул. Кабанбай Батыра, 152, кабинет 102; или позвонив по телефонам: 23-27-16, 23-27-77, 23-27-86. Источник: YK-news.kz