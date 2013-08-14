ФОТО : с сайта oskemen.info ФОТО : с сайта oskemen.info Специалисты Павлодарского государственного пединститута и Омского государственного университета приступили к широкомасштабному мониторингу экосистемы Иртыша, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на сайт пединститута. Ученые планируют создать кадастр животного мира. Он необходим для оценки будущей хозяйственной деятельности на Иртыше. Также на основании кадастра разработают рекомендации о создании особо охраняемых территорий. Елена Супрунова Источник: YK-news.kz  