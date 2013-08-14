Айтекебийским районным судом рассмотрены административные дела в отношении десяти граждан Узбекистана. По данным суда, в селе Белкопа десять узбеков на миграционной карточке указали цель въезда как частную. Однако, как отметили в суде, они проводили строительную работу внутри здания школы - занимались деятельностью не соответствующей целям въезда. Суд постановил арестовать иностранных граждан на 5 суток. Постановление не вступило в законную силу.