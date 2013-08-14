Фото express-k Фото express-k Вчера президент Нурсултан Назарбаев ознакомился с воплощенными в эскизах идеями выставочного комплекса "ЭКСПО-2017". На выставке, которую посетил глава государства, были представлены задумки полусотни архитекторов из разных стран. По мнению президента, комп-лекс "ЭКСПО" станет одним из самых масштабных объектов не только столицы, но и всей респуб-лики. В этой связи необходимо рассмотреть самые разные проекты. Кроме того, уже сегодня надо предусмотреть обеспечение использования всех этих строений после выставки. – Тема нашей выставки тесно связана с "зеленой" экономикой, что предусматривает возможность использования в каждой постройке альтернативных источников энергии и автономного обеспечения теплом и водой, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.На конкурс поступило более ста заявок из 20 стран. При этом он привлек внимание мастеров, у которых уже есть успешный опыт проектирования выставочных комплексов и объектов "ЭКСПО". Работы оценивались техническим советом под руководством известного экономиста Джереми Рифкина – президента Фонда изучения экономических тенденций. Глава государства поручил в течение месяца подвести итоги конкурса и определить эскиз-идею, которая станет основой для выставочного комплекса "ЭКСПО-2017". Александр СКРЕЛИНГ, Фото Бекена НУРЖАНОВА, Астана Источник: express-k