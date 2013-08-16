фото с сайта execcatalyst.com фото с сайта execcatalyst.com Агентство РК по защите конкуренции установило факты совершения действий, признаваемых недобросовестной конкуренцией, в деятельности АО «КазкоммерцБанк» (Алматы) в части реализации товара с принудительным ассортиментом, передает Today.kz. АЗК в ходе расследования установило, что Казкоммерцбанк на основании кредитных договоров принуждал своего клиента (юридическое лицо) производить перевод всех денежных оборотов и осуществлять все расчетно-кассовые операции исключительно через свои отделения. Между тем, данное требование Казкоммерцбанка не предусмотрено в законодательстве о банковской деятельности. Включение банком в договор банковского займа условия по переводу заемщиком всех расчетно-кассовых операций в банк ограничивает права заемщика по открытию банковских счетов в других банках, в которых условия обслуживания могут быть более выгодными для клиента (п.2 ст. 33 закона РК «О банках»), отмечается в сообщении регулятора. Действия Казкоммерцбанка относительно выдачи кредита с выполнением дополнительных требований, а также принуждения клиента к отказу от заключенных договоров запрещены антимонопольным законодательством (статьи 16, 22, 25 закона РК «О конкуренции»). По результатам проведенных расследований в отношении банка будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.