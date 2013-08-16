Фото express-k Фото express-k Власти Саудовской Аравии рассматривают Казахстан как перспективную страну, в которой можно нанимать сговорчивых и исполнительных домработниц. Между тем отношения между работодателями и иностранной прислугой в этой арабской стране в последнее время нельзя назвать безоблачными. Здесь находится место колдовству и даже убийствам. Министерство труда Саудовской Аравии опубликовало список новых стран, в которых власти намереваются рекрутировать домработниц, сообщает сайт Arabnews.com. В их число вошли Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Непал, Бангладеш и Индия. Обратить свои взоры на новые рынки местным чиновникам пришлось после серии конфликтов с властями Индонезии и Филиппин, до недавнего момента исправно поставлявших обслуживающий персонал на Аравийский полуостров. В результате на местном рынке образовался дефицит горничных. Конфликтовать было из-за чего. Так, в 2011 году уроженка Индонезии Дарсем бинти Дауд Тауар была приговорена к обезглавливанию за убийство своего хозяина-йеменца, который пытался изнасиловать девушку. Также в 2011 году стало известно, что другую горничную из Индонезии работодательница жестоко избивала и жгла раскаленным утюгом. В том же году в окрестностях города Абха было обнаружено изуродованное тело 36-летней индонезийки Киким Комаласари. По информации агентства France Press, и в этом случае основными подозреваемыми считаются ее работодатели. А в мае этого года саудовский суд признал виновными двух домработниц азиатского происхождения в колдовстве. Каждая из них была приговорена к 10 годам заключения и 1 000 ударам плетью. В нынешнем году принцесса Саудовской Аравии Машэль Аль-Айбан была уличена в том, что содержала свою горничную в рабских условиях и платила ей гроши. Причем произошел этот инцидент не где-нибудь, а в США. Теперь венценосной особе грозит тюремное заключение. Что и говорить, работа горничной в Саудовской Аравии сопряжена с различными опасностями. Однако же вряд ли многие казахстанки сочтут риск оправданным. Дело в том, что средняя зарплата домработницы в королевстве, по данным 2011 года, составляет всего 213 долларов. Павел ВОРОНИН, Астана Источник: express-k