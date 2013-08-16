В ходе проверки прокуратура установила, что 24 июля нынешнего года некий мужчина арендовал помещение, расположенное по адресу: г.Аксай ул.С.Датова д.4, причем арендовал он для коммерческой деятельности. Но сам организовал там игорное заведение, установив 22 игровых автомата. Прокуратурой района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 269-1 УК РК – «Организация незаконного игорного бизнеса».