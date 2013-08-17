Иллюстративное фото с сайта /www.diesel.elcat.kg Иллюстративное фото с сайта /www.diesel.elcat.kg Авария произошла 16 августа на 678 километре трассы Самара-Шымкент. Как сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Актюбинской области, 39-летняя актюбинка, управлявшая автомобилем «Ауди В4», превысила скорость и допустила опрокидывание транспорта в кювет. В результате водитель и ее 35-летний пассажир - житель Бурлинского района Западно-Казахстанской области - погибли на месте от полученных травм. По факту ДТП назначена судебно-медицинская экспертиза. - Стаж вождения погибшей женщины составляет всего 1 год, - отметили в пресс-службе ДВД.