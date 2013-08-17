  Иллюстративное фото с сайта www.aktau-site.ru Иллюстративное фото с сайта www.aktau-site.ru В результате служебных расследований 4 сотрудника наказаны в дисциплинарном порядке. - Трем работникам вынесены замечания, одному сотруднику объявлен строгий выговор, - сообщил начальник управления внутренней безопасности ДТК по Атырауской области Газиз КАЙРАЛИЕВ. В частности, должностные лица департамента были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, точнее, за "ненадлежащее осуществление проверки правильности заполнения графы декларации на товары".