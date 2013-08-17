Иллюстративное фото с сайта www.kafanews.com Иллюстративное фото с сайта www.kafanews.com По сообщению пресс-службы областного ДВД, начиная с 1 сентября в течение месяца полиция начнет акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Лица, которые добровольно сдадут незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности. За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается награждение в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия. В целях предотвращения травм в полиции просят не производить никаких действий с взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции. В пресс-службе областного ДВД сообщили, что за каждую добровольно сданную единицу огнестрельного оружия предусмотрена фиксированная цена: автоматическое нарезное (автомат) - до 173 100 тенге, автоматическое нарезное (винтовка и карабин) - до 86 550 тенге, автоматическое нарезное (пистолет) - до 69 240 тенге, гладкоствольное - до 51 930 тенге, газовый, травматический пистолет или револьвер – до 17 310 тенге, граната, мина, взрывчатые устройства и артиллерийский снаряд – до 12 117 тенге, взрывчатые вещества и материалы за 1 000 грамм – до 10 386 тенге, боеприпасы к нарезному оружию - до 72 тенге.