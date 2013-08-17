Фото с сайта vk.com Фото с сайта vk.com ФК «Тобол» намерен провести ближайшую встречу с «Жетысу» в майках со словами поддержки в адрес полузащитника ФК «Актобе» Эмиля КЕНЖИСАРИЕВА. Об этом на своей странице в Twitter написал вратарь костанайцев Арслан САТУБАЛДИН. Также голкипер призвал все клубы казахстанской премьер-лиги последовать примеру «Тобола». Матч Чемпионата РК по футболу между командами "Тобол" и "Жетысу"  состоится завтра. Между тем, сегодня в Шымкенте футбольному клубу «Актобе» предстоит провести свой первый матч после известия об избиении Кенжисариева. Напомним, 11 августа Кенжисариев перенес сложную операцию в Алматы, после того, как на него напали неизвестные. Накануне в интервью vesti.kzзаведующий реанимационным отделением БСМП Алматы Руслан АЛИЕВ сообщил, что Кенжисариев находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его сознание расценивается как пограничное с комой. По словам Руслана АЛИЕВА, футболисту потребуется еще одна операция, но провести её можно будет после полного его восстановления. На это уйдет около 1 года, предположил медик. На вопрос, сможет ли Кенжисариев вернуться на поле, Руслан АЛИЕВ ответил следующее: - В истории бывали случаи, когда профессиональные спортсмены после трепанации возобновляли карьеру. Но все покажет время.