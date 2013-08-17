Марат Тажин. Фото news.nur.kz Марат Тажин. Фото news.nur.kz Казахстан намерен вывести национальную историческую науку на новый уровень, как в фундаментальном, так и в прикладном направлении. Ученые должны добиться не только повышения популярности национальной истории внутри страны, но и признания ее важности на международной арене. 5 июня в Астане под председательством Государственного секретаря Марата Тажина прошло расширенное заседание Межведомственной рабочей группы по изучению национальной истории Республики Казахстан. «Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, давно и предметно занимающийся вопросами национальной истории, предложил разработать специальную программу исторических исследований под названием «Народ в потоке истории», - отметил он. По словам Марата Тажина, на этапе состоявшегося государства необходимо осмыслить историю с высоты современной науки и создать целостную национальную историческую картину. 14 августа видные ученые страны - ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ЕрланСыдыков, автор Государственного Герба РК ЖандарбекМалибеков, первый пресс-секретарь Президента РК ГадильбекШалахметов, основатель поискового отряда «Мемориальная зона» Майдан Кусаинов, директор Центра гуманитарных исследований «Евразия» ЗиябекКабульдинов рассказали о результатах развития исторической науки, и ее дальнейших планах. Ерлан Сыдыков обратил внимание на то, что настоящей сенсацией всколыхнувшей мир стал результат археологических раскопок мавзолея древнетюркского императора, датируемые VII веком в Монголии под руководством ученого ЕНУ Каржаубая Сарткожаулы. Можно отметить еще один примечательный факт: в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вошли три казахстанских памятника, расположенных в Алматинской области. В их числе - городище Койлык в Саркандском районе, крупнейший и самый северный средневековый город Карамерген (Балхашский район) и городище Талхис (Талгарский район). Всего за 20 лет независимости Казахстана в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены десять памятников истории и культуры.