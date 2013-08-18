Багдат Шаяхметов. фото с сайта inform.kz Багдат Шаяхметов. фото с сайта inform.kz Президент Казахстана Нурсалтан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного металлурга, «Қазақстанның Еңбек Ері» Багдата Шаяхметова в связи с его кончиной, сообщает akorda.kz. В телеграмме отмечается, что Багдат Мухаметович, проработав почти полвека на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате, прошел путь от рабочего до первого руководителя. Заслуги Багдата Шаяхметова в укреплении независимости Казахстана и увеличении промышленного потенциала республики отмечены высокими государственными наградами. «Он внес неоценимый вклад в развитие экономики и рост производства страны. Уверен, что светлая память о нем сохранится навсегда», - говорится в телеграмме. Источник: kursiv.kz