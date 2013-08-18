Зульфия Габидуллина с соперницами. Фото©НПК РК Зульфия Габидуллина с соперницами. Фото©НПК РК Зульфия Габидуллина принесла в копилку сборной Казахстана на чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения очередную награду. Соревнования проходят в Монреале (Канада), передает Bnews со сслыкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК. Зульфия Габидуллина, успевшая покорить сердца многих болельщиков и журналистов из разных стран, снова проявила невероятную волю к победе. На дистанции 100 метров вольным стилем ей удалось выиграть бронзовую медаль. Кроме того, она улучшила свой личный наивысший результат на 3,53 секунды. Первое место досталось Ольге Свидерской (Украина), второе – XIA Jiangbo (Китай). По итогам 5 дней соревнований в копилке сборной команды РК 3 медали. Напомним, вчера Зульфия Габидуллина стала серебряным и бронзовым призером этого чемпионата. Источник: kursiv.kz