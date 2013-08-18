Фото 24.kz Фото 24.kz В Восточном Казахстане запускают проект «Гостевая семья». Чиновники надеются, что эта форма временного устройства детей, оставшихся без родительского попечения, поможет решить проблему их социальной адаптации. Первыми почувствовать на себе заботу и теплоту настоящей большой сельской семьи смогут 25 ребят из детского дома «Умит». Уехав на 10 дней в деревню, они смогут выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, и прочувствовать, как функционирует эта ячейка общества. Встречают гостей сёла Аягозского района. Нурбол НУРГАЛИЕВ, аким Аягозского района ВКО: - Мы хотели, чтобы они получили семейное воспитание, узнали о взаимоотношениях в семье, хотели, чтобы они познакомились с жизнью села, посмотрели природу и жизнь сельчан. Ребята не могут нарадоваться. Для них путешествие за стены детского дома, да ещё и в деревню, сродни открытию нового мира. Воспитатели надеются, что дети почувствуют вкус настоящей большой семьи, вкус сельской жизни и получат навыки ведения хозяйства. А это, в свою очередь, сильно пригодится им в дальнейшей самостоятельной жизни. Майра БЕЙСЕКАНОВА, директор детского дома «Умит»: - Это очень отрадно, даже не для нас, а для детей. Как бы здесь не было хорошо и всё устроено, там детям лучше. Мы в детстве ездили в деревню к бабушке, радовались, я думаю, что и они сегодня будут счастливы. Пусть эта работа продолжается. Кроме постижения семейных ценностей, воспитанники детдома поближе познакомятся с бытом, народными обычаями и традициями. Айжан САДЫКОВА, заместитель руководителя Управления образования ВКО: - Дети получат возможность прочувствовать изнутри, насколько хорошо быть в семье и каковы на сегодняшний день реалии традиций, о которых они читали в литературе. Детдомовцы пробудут в семьях аягозцев всего десять дней. Но они уверены, что впечатлений им хватит на гораздо больший срок. Авторы: Антон Сергиенко, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, 24 KZ. Источник: 24.kz