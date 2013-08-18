Фото www.adme.ru Фото www.adme.ru Обратная сторона лета. Жара вызвала крупные лесные пожары в американском штате Айдахо. Огнем охвачены не меньше 64 тыс. акров земли, а также множество жилых домов. Власти в срочном порядке эвакуировали более полутора тысяч семей, проживающих в радиусе 100 миль от места пожара, близ городов Хэйли и Кетчум. К слову, там расположены особняки многих знаменитостей, в частности актеров Арнольда Шварценеггера, Тома Хэнкса и Брюса Уиллиса. В районы бедствия брошены силы спасательных и пожарных служб. Только в окрестностях курорта Сан-Валли с огнем борются не меньше шестисот пожарных. По словам представителя пожарного департамента Айдахо, распространению огня способствуют сухая и жаркая погода и сильный ветер, порывы которого достигают 48 километров в час. Источник: 24.kz