Фото 24.kz Фото 24.kz Новый метод операций на позвоночнике осваивают в Центральной клинической больнице Управления делами Президента Республики Казахстан (ЦКБ УДП РК) в Алматы. Теперь к пациентам с диагнозом «стеноз позвоночного канала» применяют более щадящий и малокровный способ хирургического вмешательства. Мастер-классы для отечественных медиков провели специалисты из Южной Кореи. Метод профессора Чун Гын Пака из сеульской Мемориальной больницы имени Вильтце заключается в том, чтобы через маленькие разрезы с одной стороны позвоночника расширить канал спинного мозга и закрепить с помощью металлоконструкций смещенные позвонки. Чун Гын ПАК, главный врач Мемориальной больницы имени Вильтце /Южная Корея/: - Отличие моей операции от других в том, что раньше, когда ставили импланты, делали разрезы с двух сторон, а у меня только с одной. Это не только косметический эффект. Обычно стенозы вызывают боль в ноге. И после операции с двусторонними разрезами у пациента появлялись боли в противоположной конечности. При использовании моего метода таких симптомов нет. Для проведения таких вмешательств в клинику закупили новое специальное оборудование. Хирурги говорят, что уже готовы поставить эти операции на поток. Причем, все нуждающиеся смогут получить лечение абсолютно бесплатно. Данияр АМАНГАЛИЕВ, заместитель главного врача по хирургии ЦКБ УДП РК: - Этот вид высокоспециализированной помощи оказывается нашей клиникой в рамках Единой национальной системы здравоохранения по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Программа «Саламатты Казахстан» гарантирует каждому жителю Казахстана этот вид операций. И наши специалисты рядом с корейскими учеными проводят эти операции. И наравне с ними уже самостоятельно вскоре будут их проводить. В течение этих двух выходных дней в клинике бесплатно принимают всех пациентов с различными патологиями позвоночника, чтобы составить очередь на новый вид операций. Авторы: Екатерина Потягина, Нурдаулет Жаксыбаев, Марат Кырыкбаев, Алматы, 24 KZ. Источник: 24.kz