Фото express-k У здания посольства Франции в Казахстане появились мушкетеры. они пришли с требованием вернуть на родину беглого банкира Мухтара Аблязова. Акция длилась несколько секунд. Студенты развернули плакаты с надписями на французском "Да здравствует справедливость!" и портретами трех великих казахских биев – Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Прокричав трижды "Справедливость! Справедливость! Справедливость!", молодежь разошлась. – Нас собралось человек 15, – говорит координатор акции Бексултан Абдижалил. – Мы хотим лишь одного – справедливого суда над Аблязовым на территории Казахстана. По словам активиста, суд над экс-банкиром должен состояться в нашей республике под наблюдением международных правозащитников. – От имени казахстанской молодежи выражаем благодарность французским властям за задержание беглого олигарха Аблязова, – зачитал обращение к послу Франции Бексултан Абдижалил. – Ваше государство поставило точку в международном преследовании транснационального мошенника, нагло нарушавшего законы многих стран. А теперь мы с нетерпением ждем его передачи на родину. Варвара СОЛОВЕЙ, Фото Бекена Нуржанова, Астана Источник: express-k