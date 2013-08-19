В Атырау спасли 10 тысяч мальков рыбы

В минувшие выходные сотрудники иностранных компаний совместно с волонтерами внесли свой вклад в спасение биоразнообразия реки Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Махамбетском районе прошла акция по спасению мальков рыб частиковых пород. За один день из различных водоемов, отрезанных от реки Урал, было выловлено, а затем и переселено более тысячи мальков леща, жереха и сазана. - Во время весеннего половодья река Урал разливается, и в его пойме образовываются небольшие водоемы, которые потом после спада воды оказываются отрезанными от большой реки. Высокая температура воды вызывает снижение уровня кислорода и рыба, если не принять экстренных мер, гибнет, - рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД" ихтиолог Арман АЙМАГАМБЕТОВ. Только в одном Махамбетском районе Атырауской области насчитывается более двадцати подобных водоемов. Почти все они находятся в ведении природопользователей, которые своими силами справиться с проблемой не могут. В этом случае к ним на помощь приходят волонтеры.