Москвичка подала в суд на рыбоконсервный комбинат за суп с болтом
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Жительница Москвы, обнаружившая в банке рыбных консервов болт, пытается через суд взыскать с рыбоконсервного комбината 950 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 19 августа, со ссылкой на пресс-службу Перовского районного суда, куда был подан иск. Истица приобрела банку консервов «Сардина атлантическая в томатном соусе» и сварила рыбный суп. В процессе поедания супа она обнаружила посторонний предмет — болт, который надкусила, сообщили представители пресс-службы Перовского районного суда. Через суд истица, имя которой не разглашается, пытается взыскать с производителя консервов — ОАО «Мамоновский рыбоконсервный комбинат» — 950 тысяч рублей. О реакции компании-ответчика на поданный иск пока ничего неизвестно. Источник: lenta.ru