Фото с сайта www.kz.all.biz Фото с сайта www.kz.all.biz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД. Трагедия произошла 15 августа в одном из сел Зеленовского района. Вечером в своей колыбельке была обнаружена девочка 2012 года рождения. По данным пресс-службы ДВД, ребенку недавно исполнился один год. Ребенок повернулся на бок и, видимо, запутавшись в веревках колыбельки, удушился. Тело направлено на судмедэкспертизу. Это уже второй подобный случай в ЗКО сначала года.