Басист Bloodhound Gang извинился перед украинцами
Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости Басист американской панк-группы Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф извинился за осквернение государственного флага Украины. Извинения музыкант принес в интервью утреннему шоу «Ранок з Україною» телеканала «Украина», сообщается на сайте канала. «Я извиняюсь перед украинскими людьми, страной и правительством», — сказал Хасселхофф, объяснив, что инцидент с флагом во время концерта группы в Киеве 30 июля был неверно истолкован. Музыкант подчеркнул, что не мочился на государственный флаг Украины во время выступления, как о том ранее сообщали СМИ. На флаг, объяснил Хасселхофф, попал кетчуп во время импровизированного представления. «Я вышел на сцену с искусственным половым органом. Солист как бы „оторвал“ мне его, а у меня в ремне было специальное устройство с помпой, при помощи которого я имитировал разбрызгивание крови», — рассказал гитарист. Хасселхофф также отметил, что флаг был испачкан случайно. «Когда я резко разворачивался, возможно, несколько капель кетчупа попало на флаг, который висел на заднем плане. Хотя я вообще не уверен, что туда что-то долетело», — добавил музыкант. Участник Bloodhound Gang выразил удивление тому, что украинцы обиделись на разбрызганный перед флагом кетчуп. В интернете большое распространение получила видеозапись концерта, на которой видно как Хасселхофф пускает струю жидкости из штанов на сцене, в том числе в направлении украинского флага. Вместе с тем, полная запись постановки с «отрыванием» полового органа показывает, что музыкант не имел возможности помочиться на флаг Украины. После инцидента на концерте в Киеве Служба безопасности Украины запретила Хасселхоффу въезд в страну на пять лет. Украинская милиция, в свою очередь, начала расследование по статьям «Надругательство над государственными символами» и «Хулиганство». Внимание к киевскому концерту Bloodhound Gang было привлечено после того, как Хасселхофф подтерся российским флагом во время выступления в Одессе. Затем на музыкантов группы было совершено нападение в аэропорту Анапы, куда они прибыли для выступления на фестивале KUBANA. Въезд в Россию на пять лет запретили всему коллективу. Источник: lenta.ru