Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Актобе

В Актобе в ночь на воскресенье на территории дачного коллектива «АЗФ-7» произошло возгорание дачного домика. На ликвидацию огня противопожарной службе потребовалось около 2 часов. С места происшествия был госпитализирован 31-летний мужчина, получивший термические ожоги 1-ой степени. Позже на развалинах сгоревшего домика пожарные обнаружили тело еще одного человека, личность и пол которого все еще не установлены. - Был обнаружен труп человека примерно 20-25 лет. На данный момент личность и пол погибшего устанавливаются, - рассказала пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области Айдана БЕКНИЯЗОВА. В ликвидации огня было задействовано 2 единицы техники и 9 человек личного состава СПЧ-1 службы пожаротушения и личный состав центра медицины катастроф. Причина пожара пока неясна.