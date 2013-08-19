В Турции умер «король всех цыган»
Фото: Daniel Mihalescu / AFP В Турции на 59-м году жизни скончался гражданин Румынии Флорин Чоаба, известный как самопровозглашенный «король всех цыган». Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает Agence France-Presse. Чоаба умер в Анталье, куда приехал отдыхать с семьей. 13 августа его госпитализировали с инфарктом. Других подробностей о смерти Чоабы пока нет. Дата и время похорон румынского цыгана пока не определены. Соболезнования близким Чоабы выразил лично президент Румынии Траян Бэсеску, участвовавший по его приглашению в нескольких цыганских праздниках. Чоаба родился в 1954 году в семье влиятельного цыганского барона, депортированного в годы Второй мировой войны в Приднестровье, а затем поселившегося на юге Румынии. В 1997 году, вскоре после смерти отца, он провозгласил себя «королем цыган всего мира». Вскоре после этого, в 2003 году, он прославился решением выдать свою 12-летнюю дочь замуж за 15-летнего юношу. Это решение вызвало широкий резонанс по всему миру, после чего Чоаба признал свою неправоту и пообещал бороться с цыганской традицией заключать браки между детьми. Кроме того, Чоаба известен тем, что призывал цыганские семьи отдавать детей в школы. Он надеялся, что это поможет его народу покончить с нищетой, причиной которой Чоаба считал недостаток образования. В 2005 году он баллотировался на выборах в румынский парламент, но не прошел. В Румынии проживает крупнейшая в Европе цыганская диаспора. По данным последней переписи населения, в стране насчитывается чуть более 600 тысяч цыган. В то же время по неофициальным данным их количество в стране может достигать двух миллионов. Источник: lenta.ru