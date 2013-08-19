Фото hotvesti.ru Фото hotvesti.ru Вернувшиеся в Северную Корею беженцы станут частью государственной пропаганды Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын взял новый курс по отношению к беженцам, которые покинули голодающую страну с авторитарным режимом. Он пообещал не наказывать их и даже предложил выплатить денежное вознаграждение, если они вернутся, сообщает Reuters. Тем людям, которые решатся вернуться на родину, будет предоставлено время на государственных телевизионных каналах. По мнению экспертов, Ким Чен Ын попытается таким образом показать своим людям, что беженцы, вместо того, чтобы счастливо жить в КНДР, вынуждены бороться за черную работу в чужой стране. При этом, в последнее время покинуть страну становится все труднее: охрана государственных границ Северной Кореи усиливается. В прошлом году количество беженцев, получивших убежище в Южной Корее, в стране, где доход на душу населения в 45 раз выше, чем в КНДР, сократилось на 44% по сравнению с 2011 годом. Так, в 2012 году в Южную Корею мигрировали 1508 человек, в 2011 – 2706, в 2010 – 2400, а в 2009 – 2900 человек. Источник: bfm.ru