Фото с сайта poremontu.ru Фото с сайта poremontu.ru В Атырауской области 15-летний подросток по неосторожности упал в траншею и скончался, - передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прессс-службу ДВД области. - Несчастный случай произошел 16 августа примерно в час ночи в селе Сагиз Макатского района. Подросток, возвращаясь домой, упал в глубокую траншею, вырытую возле одного из частных домов. Мальчика засыпало грунтом, он скончался на месте до приезда скорой помощи, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.