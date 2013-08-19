Фото weaponland.ru Фото weaponland.ru Помимо оружия, участники драки в ход пустили и ножи, сообщили в пресс-службе МВД республики. Конфликт произошёл между наблюдателями от двух политических партий на одном из избирательных участков города Кара-Суу. Оба мужчины пострадали — один получил огнестрельное ранение из травматического оружия, другой — удар ножом. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Источник: РСН 