Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Porsche все-таки сделала это – после нескольких лет напряженной работы они, наконец-то, закончили строительство своего суперкара, который получил название 918 Spyder. Сами немцы говорят, что это самый высокотехнологичный серийный автомобиль, который они когда-либо выпускали! Ожидается, что легкий суперкар сможет разгоняться 0-100 км/ч лишь за три секунды, а его «максималка» составит 320 км/ч Пока нам доступна только одна фотография 918 Spyder, однако уже на автосалоне во Франкфурте поршевцы покажут свой суперкар во всей красе. И, наверняка, они поделятся массой интересной технической информации. Пока же нам известно, что в движение новый спайдер будет приводиться при помощи гибридной силовой установки, которая объединяет два (!) электрических двигателя мощностью 115 кВт и 95 кВт (один будет находится на передней оси, а другой на задней), а также бензиновый агрегат объемом 4,6 л. Суммарная мощность трех моторов составит порядка 800-850 л.с! Кстати, электрические двигатели в новом Porsche будут использоваться не только для резкого увеличения мощности. Они позволят суперкару проезжать до 25 км без использования топлива! С управляемостью у Porsche 918 Spyder все будет в порядке. Во-первых, инженеры Porsche умеют настраивать свои машины для быстрой езды. А во-вторых, 918 Spyder получит очень интересное полноуправляемое шасси, где задние колеса тоже смогут немного поворачивать в сторону. Кроме того, амортизаторы смогут настраиваться под дорожные условия. С самого начала продаж Porsche будет предлагать как «обычный» 918 Spyder, так и «заряженный», который получит спортпакет: колесные диски из магниевого сплава, немного иная аэродинамика, отсутствие дверных обшивок, «музыки» и климат-контроля. Причем, версия без этих «наворотов» будет стоить дороже «обычной» машины! Сразу надо сказать – массовым 918 Spyder никогда не станет. Всего немцы хотят сделать лишь 918 таких машин. И, по предварительным данным, у нас такая машина будет стоить около… 1 млн евро. Источник: auto.mail.ru