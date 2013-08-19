Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Ярославской области нашли самую разбитую асфальтовую дорогу в России, которая была проложена еще к Московской Олимпиаде 1980 года. Как пишет «Комсомольская Правда», уникальная по степени своей разрушенности трасса получила в народе название «олимпийской». «Олимпийка» до недавних пор была относительно приличной дорогой, по которой осуществлялся выезд из Ростова Великого в Москву на трассу М-8. Однако половодье подмыло грунт, и теперь по ней пройдут разве что танки. По заявлениям местных ответственных лиц, ремонт будет возможен не раньше октября месяца, когда будут выделены деньги из бюджета.

Источник: auto.lafa.kz