Алма ШАЛАБАЕВА, супруга Мухтара АБЛЯЗОВА, лично обратилась к следователю из Атырау Аскару АБУГАЛИЕВУ с просьбой снять с нее подписку о невыезде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на запись Мухтарова АБЛЯЗОВА в Facebook. Запись о том, что его супруга обратилась за помощью к атыраускому следователю, была опубликована в блоге Мухтара АБЛЯЗОВА 17 августа в сети Facebook. Помимо этого стало известно, что сначала июня казахстанский адвокат Алмы ШАЛАБАЕВОЙ подал множество ходатайств властям по  уголовному делу, возбужденному против нее в Казахстане. Два последних ходатайства содержали просьбу  о разрешении г-же Шалабаевой выехать из страны. - Возможно, что, когда в МИДе Казахстана готовили ответ на запрос г-на Адриано СОФРИ, власти еще не были информированы о том, что г-жа Шалабаева лично обратилась к следствию за разрешением о снятии подписки о невыезде.  Г-жа Шалабаева с беспокойством ожидает ответа от следователя, расследующего это дело, - написал Мухтар АБЛЯЗОВ.