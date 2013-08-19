В Казахстане ожидается дефицит горюче-смазочных материалов. Об этом заявил старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций Артем Устименко, передает деловой портал Kapital.kz. Причина дефицита в задержке начала переработки казахстанской нефти в Китае, о которой ранее сообщали в правительстве. Казахстан рассчитывал провести толлинговые операции на 1,5 млн тонн сырой нефти. Дефицит, скорее всего, будет покрываться за счет импорта из России, так как казахстанские заводы не в состоянии обеспечивать рынок высокооктановым топливом до окончания модернизации, которое произойдет в 2015 году. Тем временем, в данный момент ситуация противоположная. Представители нефтеперерабатывающих заводов жалуются на переполненность нефтебаз, сообщает Oilnews.kz. По данным источников издания в отечественных НПЗ, причина в запрете экспорта казахстанского бензина, введенного правительством с 1 июля нынешнего года.