Несмотря на спад продаж АвтоВАЗа на российском рынке, автомобили Lada успешно продаются в Казахстане. Продажи автомобилей выросли почти на 80% и достигли 28,07 тыс. машин. Об этом сообщают «Известия». Европейцы и казахи полюбили Lada - Фото 1 Наибольшим спросом на казахстанском рынке пользуются более старые модели АвтоВАЗа — Lada Priora и Lada Samara. В самой компании поясняют, что покупательский спрос на рынке Казахстана растет с 2010 года. Один из важнейших факторов, повлиявших на увеличение доли экспорта в эту страну — создание Таможенного союза. Продажи на казахстанском рынке компенсируют также стремительное падение продаж автомобилей Lada в Украине. Европейцы и казахи полюбили Lada - Фото 2 Интересно, что за счет эффекта низкой базы вырос и экспорт АвтоВАЗа в Европу. В частности, отгрузки увеличились на 48% и составили 2573 автомобиля. Из них 505 машин было продано в Германии, 191 автомобиль во Франции, 135 автомобилей было поставлено в Сербию и 74 в Чехию. Основной объем приходится на автомобили Lada 4x4. Как мы писали ранее, в июле АвтоВАЗ отправил в Германию и Чехию первую пробную партию автомобилей Lada Granta. Источник: auto.mail.ru