Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Консалтинговая компания Qncepto опубликовала статистику продаж новых автомобилей в Казахстане. На 36,4% рынок заняли автомобили марки Lada. Авто, произведенные в Усть-Каменогорске или Тольятти, были проданы в количестве 5 374 штук, что на 81,7% больше аналогичного периода прошлого года. Также популярностью в Казахстане пользуются машины марки UZ-Daewoo. Количество продаж 1 425 единиц, рост — 86,8%. За узбекской маркой 9,65% сегмента легковых авто. Замыкает тройку лидеров марка Hyundai с продажами в 1 367 автомобилей. По сравнению с июлем 2012 года, ее продажи скакнули в 2,4 раза, а доля рынка составила 9,22%. Такой же взрывной рост демонстрирует Kia (1 179 ед, 8% рынка). Далее следует Toyota (1 106 ед.), Chevrolet (1 011 ед.), Nissan (512 ед.), Skoda (425 ед.), Renault (363 ед.) и SsangYong (357 ед.). Консалтинговая компания отмечает, что за ростом сегмента потребительских автомобилей, роскошные авто не успевают. Так за месяц было продано всего 204 люксовых транспортных средства, что на 19,3% больше прошлого года. Более чем на половину данная часть рынка занята брендом Lexus. Всего в Казахстане за месяц было продано 15 988 автомобилей, что на 11,65% больше июня и на 88,67% больше июля прошлого года. Источник: auto.mail.ru