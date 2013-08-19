За первое полугодие в доходной части местного бюджета налоговые поступления составили 38,7%. Почти на 2% выше, чем за январь-июнь 2012 года Традиционно самый автономный бюджет в Атырауской области. Доля налоговых поступлений в региональной казне составила 84,1%. Значительный прорыв по самообеспечению местной экономики совершила Алматы. Статья налогов в городском бюджете весит 74,5%. В целом в 11 регионах Казахстана доля налогов в доходной части местных бюджетов повысилась.Алматы остается самым крупным генератором налогов в местный бюджет Казахстана - 19,6%. Атырауская область и Астана в совокупности генерируют почти столько же – 19,7%.Именно на тройке лидеров по налоговым поступлениям значительно сократили трансферты из республиканского бюджета по сравнению с первым полугодием 2012 года - на 50 миллиардов тенге. Доля трансфертов в Атырауской области сократилась с 2,3% до 1,2%, в Алматы - с 5,4 до 3,6%, в Астане - с 10,6 до 7,5%, от всех регионов Казахстана.Значительное сокращение трансфертов в бюджеты трех регионов повлияло на минусовые показатели доходов. В частности, в Астане бюджетные доходы по сравнению с прошлым годом сократились на 8%, в Атырауской почти на 10%.