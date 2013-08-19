фото пресс-службы президента РФ фото пресс-службы президента РФ Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили в Сочи международный турнир по профессиональному боевому самбо, сообщает пресс-служба президента РФ. Вместе с Путиным за матчевой встречей также наблюдали председатель правительства Дмитрий Медведев, и члены хоккейного клуба «Динамо». Турнир был организован центром образования «Самбо-70» и League S-70. В этом году в поединках приняли участие спортсмены из России, Украины, Казахстана, Латвии, Болгарии, Австрии, Венесуэлы, США и ЮАР. В командном противостоянии победу одержала сборная России со счетом 4:1. Владимир Путин принял участие в церемонии награждения спортсменов. Источник: auto.mail.ru