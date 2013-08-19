фото с сайта ru.tsn.ua фото с сайта ru.tsn.ua Более 17 лет в условиях полной секретности российскими и американскими учеными велась работа по ликвидации сотен килограммов плутония и обогащенного урана. Сегодня же в туннелях, прорытых под Семипалатинским ядерным полигоном, хозяйничают охотники за металлоломом, сообщает сайт inotv.rt.com со ссылкой на New York Times. Бесхозными радиоактивными материалами могут воспользоваться террористы, считают американские ученые. По их словам, есть вероятность создания несложного в разработке ядерного взрывного устройства. Ожидая увидеть голую степь и гурьбу ребят, вывозящих металлолом на верблюдах, бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Зигфрид Хекер был поражен. На месте бывшего полигона полным ходом шли масштабные раскопки с применением строительной техники. Добытую облученную медь отправляли в Китай, а там ее мог использовать кто угодно, отмечает Хекер. После испытаний под полигоном осталось немало бомб из плутония и обогащенного урана, отмечает New York Times. Российские ученые до сих пор неохотно делятся информацией о полигоне, держа в секрете технологию производства плутониевых бомб. А тем временем охотники за металлоломом могут добыть более 150 килограммов радиоактивных металлов. В 1999 году США, Россия и Казахстан согласовали проект по «очистке» Семипалатинского полигона. Американская сторона финансировала проект, Россия предоставляла ученых и информацию, а Казахстан должен был заняться полевыми работами. Однако, как отмечает New York Times, все закончилось заливкой шахт бетоном и установкой памятника с надписью «Мир стал безопаснее». Источник: today.kz