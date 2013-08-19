фото с сайта radioporusski.pl фото с сайта radioporusski.pl В ближайшее время сельские предприниматели смогут приобрести солнечные батареи и ветрогенераторы в рассрочку, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Холдинг «КазАгро». Поставлять солнечные батареи и ветрогенераторы фермерам взялось АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Начальное финансирование будет реализовано в Актюбинской области в рамках кредитного продукта «Мурабаха», совместно с Исламским Банком Развития. Стоимость основных средств, получаемых в рассрочку, для сельского населения, индивидуальных и юридических лиц составит до 25 тысяч долларов США. Срок кредитования – не более 48 месяцев, ставка доходности – 9,5% годовых. Для отгонного животноводства Нацхолдингом «КазАгро» будут приобретаться глубинные водяные насосы для скважин глубиной от 5 до 200 метров стоимостью от 400 до 800 тысяч тенге. В сумму входят установка оборудования, гарантийное и сервисное обслуживание. Источник: today.kz