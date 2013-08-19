Фото с сайта www.flickr.com Фото с сайта www.flickr.com Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заявил сенатор Рашид АХМЕТОВ, который сейчас находится на каникулах в Уральске. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» поинтересовались, какие проблемы нашей области сейчас волнуют депутатов от ЗКО в первую очередь. - Один из главных вопросов, который я сейчас вижу, - это состояние дорог, - рассказал Рашид АХМЕТОВ. - Я полагаю, что именно этим нужно заниматься, объединив усилия всех. Все депутаты готовы содействовать. Думаю, добавочные средства пойдут из тех, которые не реализуются в других регионах. Но это проблему не решает, нам нужно практически в 2-3 раза увеличить финансирование на реконструкции дорог местного значения. Порядка 5-6 миллиардов тенге надо вкладывать в дороги ежегодно, чтобы они получили хорошую динамику.