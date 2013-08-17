Праздничный день открыли соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Они прошли на базе городского парка культуры и отдыха. В них участвовали ребята из школы-интерната и воспитанники ДЮСШ № 1. - Для ребят это хороший стимул перед грядущими соревнованиями. Здесь главное - не победа, а практика, - отметилаВ это же время в парке проходили соревнования по шахматам и шашкам, где могли принять участие и обычные горожане. Кульминационный момент праздника был намечен на 18 часов - это кросс "Президентская миля". В массовом забеге приняли участие спортсмены из всех районов области, а также представители городских спортивных и общеобразовательных школ. Более 300 человек стартовали с площади Абая. Финиш - стадион имени П. Атояна. Также было организовано праздничное шествие, где к воспитанникам спортшкол присоединились спортсмены-инвалиды. Праздник завершился концертом. Фото Оксаны ТЕЛЯТОВОЙ