Идея провести столь необычное мероприятие принадлежит, которая тем самым решила почтить память безвременно ушедших музыкантов и привлечь внимание участников к рок-н-роллу. - Однажды мы с мужем посмотрели замечательный фильм "Дженис и Джон", где не очень адекватный фанат Джона ЛЕННОНА и Дженис ДЖОПЛИН внезапно получает крупное наследство, а его родственники, нарядившись в покойных звёзд, пытаются обманом завладеть деньгами, - рассказала девушка. - В итоге эти люди настолько вжились в созданные ими образы, что это повернуло их жизнь в другую сторону. И мы подумали: а не устроить ли нам вечеринку в стиле рок-н-ролл, переодевшись в любимых исполнителей? По словам Эмилии сентябрь подходил как нельзя кстати: многие рок-звёзды родились или ушли из жизни именно в этом месяце. Затем был брошен клич в Интернет и всё закрутилось. - Желающих принять участие во встрече было немало, - продолжает Эмилия. - Но, разумеется, пришли далеко не все, кто собирался. Кто-то не успел подобрать себе подходящий образ, кого-то напугал дождь, начавшийся с утра и не прекращавшийся до самого вечера. Тем не менее, получилось супер - было много рок-н-ролла и отличного настроения. Я выбрала себе образ потрясающей, которая отличалась экстравагантной внешностью и эксцентричным поведением, а мой муж преобразился в, легендарного американского музыканта. Помимо этих персонажей, на встречу пришли, британская певица, безвременно ушедшая из жизни два года назад и, известный своими яркими сценическими образами. - Следующую акцию мы хотим посвятить русскому року, который в Уральске более популярен, чем западный, - поделилась планами Эмилия ЦИТУРЯН.