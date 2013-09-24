Входы на сайты были свободными для всех желающих, для получения доступа нужна была только анонимная регистрация пользователя. Игра в интернет-казино велась на реальные деньги, которые можно было перевести через банковские кредитные карты или электронные платежные системы. После перечисления денег клиенты сайтов получали возможность участвовать в игре в блэкджек, рулетку, покер и на игровых автоматах. По сведениям Центра регистрации доменных имен сайты онлайн-казино были зарегистрированы в оффшорной зоне Нидерландских Антильских островов. Онлайн-казино на территории нашей страны запрещены. Прокуратурой было внесено исковое заявление в суд о запрещении распространения на всей территории Республики Казахстан 4-х сайтов онлайн-казино. Оно было удовлетворено в полной мере. Также было внесено ходатайство о закрытии еще 59-ти аналогичных сайтов.