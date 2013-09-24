Иллюстративное фото с сайта www.biysk22.ru Иллюстративное фото с сайта www.biysk22.ru 4600  атырауских школьниц вакцинируют от рака шейки матки, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Об этом журналистам стало известно сегодня  в ходе пресс-конференции в пресс-клубе «Жайык-Акпарат».  По сообщению заместителя руководителя областного управления здравоохранения Дины КАМЕЛОВОЙ, ежегодно в Казахстане с онкологическими  заболеваниями ставят на учет 1200-1300 женщин. Из них ежегодно от рака погибает около 600 человек. - Если сравнивать показатели  за 8 месяцев прошлого и текущего года, в 2012 году в регионе  на учет с раковыми заболеваниями и предраковым состоянием было поставлено 50 женщин, в этом году их уже 59 человек.  В прошлом году от рака погибли 10 женщин, в этом году около 30, это очень серьезные показатели, - рассказала Дины КАМЕЛОВА. Начиная с 1 октября,  в Атырау планируется привить от ВПЧ девочек в возрасте 11-13 лет. На закупку вакцины из областного бюджета было выделено 114 миллионов тенге. Стоимость одной вакцины колеблется от 18 до 22 тысяч тенге. Отметим, что Атырау вошел в число 4 городов, где будет реализован пилотный проект по вакцинации девочек подросткового возраста от ВПЧ. Также по Казахстану подобные вакцины получат школьницы Павлодара, Астаны и Алматы.