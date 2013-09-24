В Уральске без вести пропала семья с двумя детьми

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, вечером 10 июня 2013 года из своего дома №39 по улице Пугачева ушли пятеро членов одной семьи, в том числе двое малолетних детей. 23-летний Куандык ЖУСУПОВ, его супруга - 20-летняя Айдана ЕРЕКЕШОВА, 2-летняя Тасним и годовалая Атика ЖУСУПОВЫ. Кроме того, вместе с ними ушла и их родственница 27-летняя Асель ДЖАИШЕВА. Полиция просит помочь всех, кто владеет хоть какой-либо информацией. 1. Жусупов Куандык Сагындыкович, 1990 г.р., приметы: рост 180-185 см, плотного телосложения, лицо смуглое, волосы черные, коротко стриженные. Был одет: белая футболка, шорты молочного цвета. 2. Ерекешова Айдана Женискызы, 1993 г.р., приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы длинные коричневого цвета. Была одета: на голове платок коричневого цвета, длинное платье темно-синего цвета с маленькими бабочками, черные балетки. 3. Малолетняя Жусупова Тасним Куандыккызы, 2011 г.р. 4. Малолетняя Жусупова Атика Куандыккызы, 2013 г.р. 5. Джаишева Асель Каршигеевна, 1986 г.р., приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные. Если вам известно об их месте нахождения, просим сообщить в ДВД ЗКО по телефонам: 98-45-51, 98-41-69, 98-41-75, 98-42-72. Анонимность и денежное вознаграждение гарантируются.