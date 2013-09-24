Иллюстративное фото с сайта gribnik-rossii.ru Иллюстративное фото с сайта gribnik-rossii.ru В ЗКО установлена ставка платы за лесопользование, а именно на сбор ягод и грибов. Выяснилось, что ставки утвердили в марте текущего года в маслихате области. - Действительно, в марте текущего года решением областного маслихата были утверждены ставки платы за лесные пользования в государственном лесном фонде и особо охраняемых природных территориях, - прокомментировала главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Алтын ТУРАЛИЕВА. - С нашей стороны ставки платы за лесопользование, в том числе плата за грибы, ягоды, лекарственные растения, почки и прочие были приведены в соответствие с правилами и методикой, утвержденные министром сельского хозяйства РК. До утверждения проект ставок платы был опубликован в марте в газете «Приуралье». Со стороны населения области никаких замечаний и предложений внесено не было. После чего все наши разработки были направлены для утверждения в областной маслихат. На сегодняшний день каждый житель области, прежде чем заняться сбором ягод и грибов, должен вначале прийти в одно из 8 государственных учреждений по охране лесов и животного мира области. Там необходимо взять реквизиты, по которым человек должен внести оплату за сбор лесного богатства. Так, за 1 килограмм грибов введена оплата в 180 тенге, а килограмм диких ягод обойдется в 150 тенге. Подсчитав, сколько в среднем вы собираетесь собрать грибов, вы должны внести и соответствующую плату в бюджет области. На основании квитанции об оплате в госучреждениях лесного хозяйства выписывается лесной билет за лесопользование. И только после этого можно спокойно заниматься сбором ягод и грибов. Данные требования распространяются на территорию государственного лесного фонда.